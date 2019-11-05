В Немане пострадавший в ДТП велосипедист отсудил почти 90 тысяч

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-05T15:29:08+03:00

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В Немане пострадавший в ДТП велосипедист отсудил у водителя компенсацию ущерба. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В августе 2015 года на перекрестке ул. Черняховского и Победы в Немане мужчину на велосипеде сбил автомобиль. ДТП произошло по вине водителя, который не уступил дорогу при выезде с второстепенной дороги.

В результате суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей, материальный ущерб – 4050 рублей, а также судебные расходы, связанные с оплатой юридических услуг, в размере 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU