За четыре дня в Калининградской области задержали 30 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
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С 1 по 4 ноября в Калининградской области проходила профилактическая операция «Контроль трезвости». За четыре дня инспекторы ГИБДД выявили и задержали 30 пьяных водителей, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Пятеро водителей попались на повторном пьяном вождении. Теперь им грозит крупный денежный штраф, либо реальное лишение свободы.
ГИБДД просит сообщать о фактах пьяного вождения в дежурную часть по телефону: 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU