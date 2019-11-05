В Багратионовске подросток помог полиции задержать наркокурьера

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-05T16:44:46+03:00

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Вечером в Багратионовске к банкомату одного из банков подошел мужчина. Когда он доставал карту, из кармана его брюк выпал пакетик с белым порошком, который незнакомец поспешил поднять и скрыться.

Пакетик и нервную реакцию мужчину увидел 14-летний подросток, который позвонил в полицию и рассказал о подозрительном мужчине. Полицейские решили проверить информацию и вскоре навестили прохожего – 21-летнего местного жителя.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, при личном досмотре у мужчины обнаружили пакет с метамфетамином. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU