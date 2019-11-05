Николай Цуканов оценил реконструкцию центральной площади в Гусеве

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-05T17:17:41+03:00

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Полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов проконтролировал ход работ по реконструкции центральной площади Гусева. Об этом сообщает местный портал Гусев-Онлайн. Компанию бывшему калининградскому губернатору составил бывший вице-премьер правительства области Александр Егорычев. Цуканов оценил, как изменилась площадь и встретился с представителями подрядной организации.

Стоит отметить, что на сегодняшний день завершается первый этап работ в центре Гусева, котjрый предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети. Параллельно ведутся строительные работы в рамках второго и третьего этапов. Открытие площади намечено на декабрь этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU