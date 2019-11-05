2019-11-05T17:49:51+03:00
Общество

Калининградец избил до смерти брата, который мешал ему укладывать ребенка спать

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы
Виктор Сергеев
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В мае этого года 28-летний калининградец выпивал со своим братом в своей квартире. После обеда он попросил родственника уйти в свою комнату, так как намеревался уложить дочь спать.

Хотевший продолжения банкета брат грязно выругался, за что получил не менее шести ударов по голове и потерял сознание. Спустя три дня мужчина скончался в БСМП от закрытой внутричерепной травмы.

Суд приговорил калининградца к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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