Жительница Славска отсудила у администрации 150 тысяч за сломанную ногу

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-05T18:03:23+03:00

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В апреле этого года жительница Славска припарковала свой автомобиль на улице Советской. Выходя из машины, она провалилась ногой в яму, которая образовалась в области канализационного люка. В результате происшествия женщина сломала лодыжку.

Женщина посчитала, что несчастный случай произошел, потому что администрация муниципалитета должна была следить, чтобы в городе не было открытых и глубоких ям, и подала в суд.

Суд согласился с пострадавшей и взыскал с администрации компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также процессуальные издержки – 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU