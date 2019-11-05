2019-11-05T19:05:31+03:00
Спорт

Калининградские реконструкторы заняли призовые места в «Кубке Динамо – 2019»

Бойцы получили первые и вторые места по историческим средневековым боям
Иван МАРКОВ
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«Кубке Динамо – 2019»«Кубке Динамо – 2019»Фото: Западная башня
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Со 2 по 3 ноября в Москве прошел международный турнир по историческим средневековым боям «Кубок Динамо – 2019», в котором приняли участие бойцы из 18 стран. Участники представляли Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Польшу, США, Канаду, Китай, Великобританию, Данию, Францию, Финляндию, Израиль, Чехию, Молдову, Эстонию и Латвию.

В поединках, а также в профбоях «5х5» и «12х12» приняли участие и калининградские спортсмены из клуба «Западная башня».

- В боях «5х5» мы заняли второе место, - сообщил «Комсомолке» руководитель клуба Евгений Беденко, - а также в профбоях в легком весе первое место получил наш Вячеслав Леваков.

Так как для битвы 12 на 12 калининградцам не хватило людей, они объединились с английским клубом White Company. Эта сборная также заняла второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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