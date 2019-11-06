В Советске горел бывший целлюлозно-бумажный завод

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-06T10:13:43+03:00

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На территорию бывшего целлюлозно-бумажного завода в Советске пожарные по тревоге выезжали во вторник 5 ноября. В 13:25 поступило сообщение о пожаре в Заводском переулке.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на территории бывшего ЦБЗ в помещении лаборатории бумажного цеха произошло возгорание в вентиляционном канале. Сгорела кровля на площади 10 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU