В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света, воды и тепла

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-06T10:53:41+03:00

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В Калининграде в среду, 6 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет электричества на ул. Л. Иванихиной 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а 4, 4а, 7 (д\с № 83).

До 17 часов свет отключен на пр-те Московском 135-141; ул. Стекольной 31-37а, 45-51, 50; ул. 1812 года 59, 104, 106,110, 112, 122.

До 18 часов приостановлена подача электроэнергии по адресам:

ул. Краснодонская 2, 3,4, 5

пер. Краснодонский 8

ул. Гагарина 34, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 103, 103а, 109

ул. Мусоргского 10, 15(гор. поликлиника №7), 17, 19.

пер. Желябова 11, 13, 17, 19, 19а, 19б, 21, 25 (гор. больница №3), 25а, 27

Холодное водоснабжение приостановлено до 14 часов на ул. Куйбышева 55-65, 67077, 79-89, 91, 95, 97-107 109-111, 113-117, 119-127, 171-177.

До 15:00 вода отключена на ул. У. Громовой 2-18 (городская детская поликлиника № 4).

До 16:00 водоснабжение приостановлено по адресам:

ул. Лужская 32, 34, 36, 38, 40а,

ул. Карташева 119а, 121, 129а

пер. Карташева 7, 9, 12, 14 . 16, 18

ул. Жиленкова 6а, 6б

ул. Докука 13

ул. Беланова 3.

До 22:00 от отопления отключены потребители по адресам:

ул. Беланова 1, 2а, 2б, 2в, 2г, 4, 5, 6, 8, 25, 29, 29а, 31-37(д\поликлиника.), 39-41, 51-59, 61, 71-75, 77-85, 87, 89, 91 (д\с№51), 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105,

пер. Беланова 15-19, 25

ул. Докука 4,7, 9, 15

ул. Горбунова 1, 3, 2, 4, 6, 8-12, 14-22.

ул. Жиленкова 14, 16, 18.

ул. Мира 1 (шк. №11), 2, 4, 6, 8, 10.

ул. Калачёва 47

ул. Габайдулина 1 (д\с № 51)

ул. Гавриленко 1, 3

ул. Лукашева 7.

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