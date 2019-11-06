В Калининграде не работают светофоры на двух оживленных перекрестках

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-06T10:57:51+03:00

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В Калининграде в течение дня не будут работать светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов отключен светофор на перекрестке Ленинского проспекта и ул. Черняховского.

До 18 часов из-за приостановки подачи электроэнергии не будет работать светофор на перекрестке улиц Гагарина и Куйбышева.

Власти просят водителей быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU