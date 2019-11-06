Калининград не вошел в число самых популярных у иностранцев городов России
Калининград не вошел в число самых популярных авиационных направлений в России у иностранцев в 2019 году. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий OneTwoTrip
По данным исследования, самыми популярными авиационными направлениями в России у иностранцев в 2019 году являются Москва, Петербург и Новосибирск. Москва и Петербург раньше также занимали лидирующие позиции, а вот Новосибирск потеснил Калининград, который опустился на строчку ниже по сравнению с прошлым годом.
Также среди российских городов, в которые чаще всего прилетают иностранцы, оказались Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.
ИСТОЧНИК KP.RU