В Калининграде откроется фотовыставка, посвященная маякам Севера-Запада

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-06T11:28:54+03:00

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В Музее Мирового океана готовятся к открытию выставки, посвященной историческим маякам Северо-Запада России.

Фотограф Андрей Стрельников запечатлел 30 маяков, расположенных на территории Ленинградской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга. Основой выставки стали снимки, сделанные для проекта Ленинградского отделения Русского географического общества, цель которого изучение маячного дела.

Как рассказали в музее, на снимках есть и самый старый маяк России – маяк Толбухин (основан в 1719 году по приказу Петра I к западу от острова Котлин) и самый высокий маяк России – Стороженский (высота - 71 метр) на берегу Ладожского озера.

- Как правило, маяки расположены в живописных местах, а в их конструкциях зачастую применены оригинальные инженерные решения, что делает фото с маячными сюжетами выразительными и запоминающимися, - говорят в музее.

Выставка откроется 7 ноября в Конгресс-холле и продлится до 27 января.

ИСТОЧНИК KP.RU