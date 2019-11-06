2019-11-06T11:45:05+03:00
Общество

ФСБ уличила двух калининградцев в организации незаконной миграции

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Двое жителей Калининграда попались на организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, калининградцы Сторожев М.О. и Соломай К.А. организовали для 15 граждан Узбекистана, не владеющих русским языком и желающих получить патент, проведение фиктивного экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. С каждого гастарбайтера они требовали по 4 тысячи рублей.

Сейчас следователи занимаются сбором доказательной базы и установления иных пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Балтийска получил 9,5 лет за грамм амфетамина
На Фонд капремонта подали в суд за некачественный ремонт и затопленные квартиры
300-летний бук из Калининграда попал в реестр старейших деревьев в России
Калининградца оштрафовали за оскорбление подростка
Калининградская пловчиха завоевала золото и бронзу этапа кубка мира
В Зеленоградске уголовник поругался с сожительницей и сжег ее машину
Область готова вложить 4 млрд в строительство медико-диагностического центра в Советске
В Зеленоградске уложены первые 50 метров велодорожки «от косы до косы»
На участке трассы Калининград-Полесск вводится одностороннее движение (схема)
В Калининграде откроется фотовыставка, посвященная маякам Северо-Запада
Калининград не вошел в число самых популярных у иностранцев городов России
В Калининграде не работают светофоры на двух оживленных перекрестках
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света, воды и тепла
В «Храброво» задержали находившегося в розыске жителя Ростова