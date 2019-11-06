ФСБ уличила двух калининградцев в организации незаконной миграции

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-06T11:45:05+03:00

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Двое жителей Калининграда попались на организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, калининградцы Сторожев М.О. и Соломай К.А. организовали для 15 граждан Узбекистана, не владеющих русским языком и желающих получить патент, проведение фиктивного экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. С каждого гастарбайтера они требовали по 4 тысячи рублей.

Сейчас следователи занимаются сбором доказательной базы и установления иных пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU