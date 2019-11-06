На участке трассы Калининград-Полесск вводится одностороннее движение (схема)
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С 15 ноября на участке автодороги Калининград-Полесск вводится одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.
Одностороннее движение вводится до 15 июня 2021 года на участке с 16,71 по 23,0 км в сторону Гурьевска.
До 14 ноября действует одностороннее движение на участке дороги Калининград-Полесск с 12,94 по 16,71 км.
ИСТОЧНИК KP.RU