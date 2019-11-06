2019-11-06T12:59:11+03:00
Общество

В Зеленоградске уложены первые 50 метров велодорожки «от косы до косы»

Для ее строительства используется специальная плитка - без фаски
Иван МАРКОВ
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Первые 50 метров велодорожкиПервые 50 метров велодорожкиФото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске, наконец, приступили к строительству велодорожки, которая соединит Куршскую и Балтийскую косу. В администрации сообщили, что построены первые 50 метров веломагистрали.

- Зеленоградцы и гости курорта уже могут оценить качество работ в рамках крупномасштабного велопроекта, реализуемого по программе приграничного сотрудничества «РоссияПольша 2014-2020», - сообщили в администрации. - По поручению губернатора Антона Алиханова во время строительства велодорожки используется особая плитка - без фаски. Это позволит получить максимально ровную поверхность, а, значит, более комфортное передвижение для велолюбителей.

Проект строительства велодорожки финансируется Европейским Союзом и Российской Федерацией и обойдется в 4,5 млн евро. Он станет частью трех международных веломаршрутов: Euroroute ,EuroVelo -10 и EuroVelo-13, а завершить его планируется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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