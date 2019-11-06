Область готова вложить 4 млрд в строительство медико-диагностического центра в Советске

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-06T13:22:11+03:00

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Региональные власти готовы вложить 4 млрд рублей в строительство межрайонного медико-диагностический центра Советске. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства области.

Диагностический центр планируют построить в границах ул. Гастелло – ул. Лермонтова – ул. Титова на месте бывшего военного городка с госпиталем. Госпиталь был закрыт в 2009 году.

Напомним, в феврале этого года губернатор Антон Алиханов заявлял, Антон Алиханов что в Советске будет реализована идея строительства межрайонного медико-диагностического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU