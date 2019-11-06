В Зеленоградске уголовник поругался с сожительницей и сжег ее машину
В ночь на воскресенье, 3 ноября, на улице автодорожной в Зеленоградске сгорел «Ниссан». Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила около сгоревшего автомобиля бутылку со следами легковоспламеняющейся жидкости.
Как сообщает пресс-служба УМВД, сотрудники уголовного установили личность поджигателя. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний мужчина,
«Выяснилось, что мужчина встречался с 43-летней потерпевшей и пошёл на преступление после ссоры с ней», - сообщили в полиции.
Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU