2019-11-06T14:43:00+03:00
Спорт

Калининградская пловчиха завоевала золото и бронзу этапа кубка мира

Соревнования прошли в Казани
Александр КАТЕРУША
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Фото: russwimming.ru.Фото: russwimming.ru.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Казань приняла шестой этап кубка мира по плаванию, собрав больше 200 спортсменов из 50 стран.

В составе сборной России в плавании вольным стилем на дистанции 400 и 800 метров отличилась и калининградка Анна Егорова.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, на 400-метровке кролем она финишировала за 4 минуты 8,93 секунды. На дистанции в 800 метров оказалась третьей (8 минут 40,18 секунды).

Ранее, напомним, Анна завоевала два серебра и две бронзы Всемирных игр военнослужащих в Китае.

Анна Егорова – призер прошлогоднего чемпионата Европы и аналогичных этапов кубка мира. Она – представительница регионального Центра спортивной подготовки сборных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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