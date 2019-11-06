Калининградца оштрафовали за оскорбление подростка

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-06T15:08:53+03:00

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В Озерском районе к административной ответственности привлекли местного жителя, который оскорбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Пьяный мужчина стал оскорблять подростков, которые играли во дворе дома. Мать одного из них написала заявление в прокуратуру.

В ходе проверки доводы женщины подтвердились. Прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела по статье оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форм).

По итогам судебного рассмотрения мужчину оштрафовали на одну тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU