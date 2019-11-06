Калининградца оштрафовали за оскорбление подростка
В Озерском районе к административной ответственности привлекли местного жителя, который оскорбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Пьяный мужчина стал оскорблять подростков, которые играли во дворе дома. Мать одного из них написала заявление в прокуратуру.
В ходе проверки доводы женщины подтвердились. Прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела по статье оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форм).
По итогам судебного рассмотрения мужчину оштрафовали на одну тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU