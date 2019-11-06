300-летний бук из Калининграда попал в реестр старейших деревьев в России

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-06T15:30:12+03:00

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В Реестр старовозрастных деревьев России внесли уникальное дерево, которое растет в Калининградском зоопарке. Речь идет о лесном пурпурнолистном буке.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, этому буку 300 лет и он является самым старым деревом зоопарка.

- Бук очень важен для экологии региона: по территории Калининградской области и прибалтийских соседей проходит северная граница распространения бука лесного. Севернее бук не растет, - сказали в зоопарке.

Решение о внесении дерева в реестр приняла сертификационная комиссия, в составе которой ведущие ученые. Теперь у нашего бука есть соответствующий сертификат.

Внесение в реестр – лишь первый этап участия в программе «Деревья – памятники живой природы». Следующим шагом станет обследование бука и придание ему статуса Памятника живой природы.

Интересно, что в Калининградском зоопарке специалисты насчитали еще 6 ценных, но не имеющих охранного статуса, деревьев. Это разнообразные буки, гинкго, метасеквойя, ягодный тисс.

ИСТОЧНИК KP.RU