2019-11-06T15:32:16+03:00
Общество

На Фонд капремонта подали в суд за некачественный ремонт и затопленные квартиры

Виктор Сергеев
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На региональный Фонд капитального ремонта подали в суд с требованием возместить причиненный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фонд заключил договор с ООО ИК «ПАНОРАМА» на капремонт дома на улице Черняховского в Озерске. Подрядчик некачественно отремонтировал дом и его заставили устранять недоделки, однако в результате проведения новых работ несколько квартир в доме оказались затоплены.

Добровольно возмещать ущерб пострадавшим никто не стал. Поэтому прокуратура района подала в суд на Фонд капремонта – по закону на него возложена обязанность по возмещению причиненного вреда подрядчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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