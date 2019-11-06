На Фонд капремонта подали в суд за некачественный ремонт и затопленные квартиры

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-06T15:32:16+03:00

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На региональный Фонд капитального ремонта подали в суд с требованием возместить причиненный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фонд заключил договор с ООО ИК «ПАНОРАМА» на капремонт дома на улице Черняховского в Озерске. Подрядчик некачественно отремонтировал дом и его заставили устранять недоделки, однако в результате проведения новых работ несколько квартир в доме оказались затоплены.

Добровольно возмещать ущерб пострадавшим никто не стал. Поэтому прокуратура района подала в суд на Фонд капремонта – по закону на него возложена обязанность по возмещению причиненного вреда подрядчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU