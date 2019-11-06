Житель Балтийска получил 9,5 лет за грамм амфетамина

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-06T15:54:56+03:00

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В Балтийске осудили местного жителя, который попался на продаже амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале прошлого года мужчина продал некоему «закупщику» 0,9 гр психотропного вещества за 2 тысячи рублей. После этого закупщик передал амфетамин полицейским, которые задержали продавца.

Суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте психотропного вещества, совершенном в значительном размере. Ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU