Житель Балтийска получил 9,5 лет за грамм амфетамина
.Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске осудили местного жителя, который попался на продаже амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В феврале прошлого года мужчина продал некоему «закупщику» 0,9 гр психотропного вещества за 2 тысячи рублей. После этого закупщик передал амфетамин полицейским, которые задержали продавца.
Суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте психотропного вещества, совершенном в значительном размере. Ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU