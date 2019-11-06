Калининградец попался на серийных кражах техники из магазинов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-06T16:39:25+03:00

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В Калининграде задержали 38-летнего мужчину по подозрению в серии краж из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее неоднократно судимый калининградец выносил крупногабаритную технику из магазинов буквально из под носа у продавцов

Так, 3 ноября злоумышленник похитил телевизор из торгового центра на улице Театральной. А на следующий день посетил магазин на Московском проспекте, откуда вынес пылесос. Всего только в Ленинградском районе мужчина совершил как минимум шесть краж – воровал он и микроволновки, и ноутбуки.

Сейчас подозреваемый помещен в ИВС, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU