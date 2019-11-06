2019-11-06T16:56:15+03:00
Общество

Росприроднадзор: Рекультивация полигона ТБО в поселке Космодемьянского сделана некачественно

Материалы проверки направлены в прокуратуру Калининградской области
Иван МАРКОВ
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Полигон в поселке Космодемьянского и утечки фильтратаПолигон в поселке Космодемьянского и утечки фильтратаФото: Зеленый Фонд
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Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в поселке Космодемьянского сделана некачественно. Так считают специалисты Росприроднадзора, которые попросили прокуратуру разобраться в этом вопросе, направив в структуру материалы собственной проверки на 155 листах.

Проверка была инициирована после того, как активисты экологической общественной организации «Зеленый Фонд» выявили факты просачивания на рекультивированном объекте на поверхность земли свалочного фильтрата. В сентябре этого года они обратились с жалобой в Росприроднадзор.

По словам руководителя «Зеленого Фонда» Олега Иванова, экологи неоднократно сигнализировали в региональное минприроды области и губернатору о ненадлежащем качестве работ по рекультивации на полигоне.

- Со стороны правительства региона наши замечания игнорировались на всем протяжении цикла работ, - заявил Иванов.

Напомним, рекультивация полигона ТБО в поселке Космодемьянского началась в 2017 году и завершилась в 2019. Исполнителем работ выступала подрядная организация ООО «Новый Свет-Эко» из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составила более 750 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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