Калининград перешел на зимний режим уборки городских улиц

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-06T17:23:20+03:00

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В Калининграде со вторника, 5 ноября, установлен зимний режим уборки улично-дорожной сети. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Силанова.

Это значит, что при наступлении низких температур и появлении гололедицы коммунальщики должны быть готовы к тому, чтобы оперативно начать обработку проезжей части и тротуаров реагентами

Напомним, в начале ноября парк муниципального предприятия «Чистота» пополнился новой уборочной спецтехникой. Также предприятие намерено изменить технологию уборки. Для борьбы с гололедом в центральной части города будут использовать преимущественно жидкий реагент – солевой раствор и увлажненную соль.

«Мы сократим использование пескосоляной смеси, но полностью от нее не откажемся, - расксазал глава Калининграда Алексей Силанов. - Переход по максимуму на соль и соляной раствор позволит сэкономить силы и средства, которые по весне мы тратим на уборку с улиц песка и на прочистку забитых ливневых колодцев».

ИСТОЧНИК KP.RU