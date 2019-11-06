Калининградка засудила АЗС за заправленный бензин вместо дизтоплива
Жительница Калининграда отсудила у автозаправочной станции компенсацию стоимости ее автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В сентябре прошлого года женщина была в Москве и решила заправить свой «Ягуар». Однако работник АЗС заправил в бак бензин вместо дизельного топлива и это привело к поломке автомобиля. Более того, официальный дилер снял автомобиль с гарантии, так как в него был залит другой вид топлива.
Суд взыскал с АЗС стоимость восстановительного ремонта, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф – всего свыше 95 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU