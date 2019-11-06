В Калининграде больше 2,5 тысяч ветеранов наградят медалями в честь 75-летия Победы

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-06T17:38:50+03:00

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В Калининграде ветеранов наградят медалями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Комсомолке» рассказал председатель городского совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин.

- Все медали будем вручать лично, принесем непосредственно в квартиру каждому ветерану: участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На территории города Калининград их чуть более 2600 человек. По области – порядка 3800 человек. Именно столько человек получат памятные медали, - сказал Андрей Кропоткин.

Вручать медали планируют весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU