В Калининграде больше 2,5 тысяч ветеранов наградят медалями в честь 75-летия Победы
В Калининграде ветеранов наградят медалями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Комсомолке» рассказал председатель городского совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин.
- Все медали будем вручать лично, принесем непосредственно в квартиру каждому ветерану: участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На территории города Калининград их чуть более 2600 человек. По области – порядка 3800 человек. Именно столько человек получат памятные медали, - сказал Андрей Кропоткин.
Вручать медали планируют весной 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU