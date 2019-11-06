Власти Калининграда запланировали на 2020 год бюджет с профицитом в 211 млн

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-06T17:45:48+03:00

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Доходы бюджета Калининграда в 2020 году должны составить 15 млрд 880 млн рублей. Об этом в ходе общественных слушаний сообщила председатель комитета экономики и финансов горадминистрации Наталья Дмитриева.

Большую часть доходной части бюджета составят налоговые и неналоговые доходы – 8 млрд 450 млн рублей. Еще 7 млрд 429 млн рублей планируется получить из областного бюджета.

Потратить в следующем году городские власти планируют 15 млрд 669 млн, профицит бюджета должен составить 211 миллионов.

«Как и в предшествующие годы, бюджет социально ориентирован. Это позволит построить новые социальные объекты, совершенствовать материально-техническую базу учреждений, повышать качество услуг. Проект разработан с учётом прогноза умеренного экономического роста, необходимостью активного развития инфраструктуры и устойчивого снижения долговой нагрузки», - отметила Наталья Дмитриева.

Более половины расходов бюджета 8 млрд 34,5 млн рублей будут направлены на муниципальную программу «Развитие системы образования». На социальную поддержку населения выделят 323,5 млн рублей, на ремонт дорог - в 2,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU