Министр образования: Строительство самой большой школы в Калининграде начнется в следующем году

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-06T17:57:43+03:00

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В 2020 году на улице Рассветной на Сельме начнется строительство самой большой школы на 1725 мест. Об этом на совещании с директорами школ заявила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

«В 2020 году будет введена в эксплуатацию новая школа на улице Артиллерийская на 1 100 мест. В это же время начнется строительство самой большой в регионе школы по улице Рассветной на 1 725 мест, а в 2021 году – пристройки к школе №50 в Калининграде на 900 мест. Финансирование на эти цели уже подтверждено в федеральном центре», – сказала министр образования.

Напомним, школу на Рассветной планировали построить уже в этом году. Однако городским властям не удалось включить объект в государственную программу. В мае этого года глава Калининграда заявил, что «школа там строиться будет, этот вопрос не обсуждается».

ИСТОЧНИК KP.RU