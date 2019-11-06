В Калининграде хотят увеличить выплаты участникам штурма Кенигсберга

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-06T18:02:20+03:00

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Власти Калининграда обсудят возможность увеличить выплаты ветеранам-участникам штурма Кенигсберга. Об этом в среду 6 ноября на заседании комиссии по местному самоуправлению и соцполитике сказал председатель горсовета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин.

Он отметил, что запланирована индексация размера материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и участникам штурма Кенигсберга на 22%. Все остальные льготы сохранены, а выплаты проиндексированы на 4%.

- Мы с депутатским корпусом еще вернемся к обсуждению этого вопроса, чтобы увеличить выплаты, - сказал Андрей Кропоткин.

По его словам в Калининграде в живых осталось только 25 участников штурма Кенигсберга.

В 2020 году ветеранов наградят юбилейными медалями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU