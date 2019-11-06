2019-11-06T18:33:11+03:00
Общество

Власти выделили 90 млн рублей на привлечение в Калининградскую область врачей

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Региональные власти увеличивают финансирование программы привлечения в Калининградскую области квалифицированных медиков. Об этом в ходе публичных слушаниях по проекту закона о бюджете на 2020-2022 годы в рассказал министр финансов Виктор Порембский.

«Для областного здравоохранения приоритетной остаётся проблема кадрового обеспечения учреждений. В 2020 году расходы на привлечение в область квалифицированных специалистов увеличены в полтора раза – с 60 до 93 миллионов рублей», - сказал министр.

По словам Порембского, средства будут направлены на оплату обучения, выплаты стипендий, единовременные выплаты при трудоустройстве, в том числе специалистам со средним медицинским образованием.

«Это стимулы для привлечения в область специалистов, в том числе для работы в удаленных от областного центра городах и районах области», – отметил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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