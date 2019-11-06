2019-11-06T18:37:11+03:00
Общество

В Калининграде не хватает школьных учителей математики и русского языка

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде не хватает школьных учителей математики, иностранных языков, русского языка и литературы, педагогов начальной школы. Об этом в среду 6 ноября на заседании комиссии по местному самоуправлению и соцполитике сказала председатель комитета по образованию администрации Калининграда Татьяна Петухова.

- Особенно я бы отметила нехватку учителей математики и педагогов начальной школы, - говорит она. - Эта проблема как вопрос рассматривается на уровне субъекта. Если говорить о кадровой обеспеченности, город Калининград еще в более благоприятной ситуации, нежели восток области.

Прозвучало, что власти реализуют ряд программ совместно с БФУ имени Канта, создан ресурсный центр.

- Наша задача – чтобы педагоги появились в школах. Уже на уровне студентов мы привлекаем педагогов в лучшие детсады и школы, – говорит Татьяна Петухова.

По ее словам, хоть и отмечается рост количества учеников, нагрузка педагогов и «определенный коэффициент смещения», но в школах Калининграда «не страдает учебно-воспитательный процесс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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