2019-11-06T18:49:31+03:00
Общество

Калининградца оштрафовали на 850 тысяч рублей за контрабанду сигарет

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Зеленоградске осудили жителя Багратионовского района контрабанду крупной партии сигарет. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

32-летний мужчина оборудовал тайники в своих шести автомобилях и спрятал не более 18 тысяч пачек сигарет. После этого он передал автомобили своим знакомым, которые не знали о контрабанде, и все вместе осенью прошлого года они поехали в Литву. В пункте пропуска «Морское» в ходе досмотра сигареты были обнаружены.

Суд признал мужчину виновным в контрабанде и оштрафовал на 850 тысяч рублей. Изъятые сигареты будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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