2019-11-07T10:20:47+03:00
Общество

Калининград вошел в десятку самых популярных городов для встречи Нового года

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города России для встречи Нового года. Список городов составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) жилья для отдыха туристами на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

В первую десятку популярных городов для новогодних путешествий вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг, Екатеринбург, Тверь и Калининград.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки на новогодних каникулах на период от 2 до 5 ночей и потратят на аренду жилья в российских городах от 1,6 до 16,3 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего новогодний отдых 2019-2020 обойдется в Калининграде (в среднем 1,6 тысячи рублей), дороже всего — в Петрозаводске (в среднем 16,3 тысячи рублей).

Дольше всего, на 5 дней, туристы планируют отдохнуть на новогодние праздники в Санкт-Петербурге и Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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