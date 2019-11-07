Калининград вошел в десятку самых популярных городов для встречи Нового года
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города России для встречи Нового года. Список городов составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) жилья для отдыха туристами на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.
В первую десятку популярных городов для новогодних путешествий вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг, Екатеринбург, Тверь и Калининград.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки на новогодних каникулах на период от 2 до 5 ночей и потратят на аренду жилья в российских городах от 1,6 до 16,3 тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего новогодний отдых 2019-2020 обойдется в Калининграде (в среднем 1,6 тысячи рублей), дороже всего — в Петрозаводске (в среднем 16,3 тысячи рублей).
Дольше всего, на 5 дней, туристы планируют отдохнуть на новогодние праздники в Санкт-Петербурге и Карелии.
ИСТОЧНИК KP.RU