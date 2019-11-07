В Калининграде задержали пешехода-нарушителя с пакетом марихуаны

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-07T10:26:03+03:00

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В Калининграде на улице Спортивной сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Полицейские направились к нему, чтобы сделать предупреждение, однако пешеход заметно занервничал и стал вести себя подозрительно.

Как сообщает пресс-служба УМВД, у мужчины имелись признаки наркотического опьянения. Полицейские провели личный досмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что в пакета находилось свыше 8 граммов конопли.

На 31-летнего задержанного завели уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU