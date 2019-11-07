В четверг в Калининграде 10 улиц остались без электричества

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-07T10:30:13+03:00

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В четверг, 7 ноября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет электричества по адресам:

- ул. Красная 117, 117б 119-125, 133-143

- ул. Марш. Борзова 50-56

- ул. Ген-лейт. Захарова 2.

До 18 часов приостановлена подача электроэнергии по адресам:

- наб. Петра Великого 1

- ул. Красноярская 1-3, 2-4

- ул. Марш. Баграмяна 4

- Московский пр-т 42-46

- ул. Красная 13-21, 23а, 27-31, 16-22, 26-36

- ул. С. Разина 19-25, 18-24

- ул. Шиллера 6-22.

Холодное водоснабжение приостановлено до 11:45 на ул. Тенистая аллея 31, 31а, 35, 36, 37, 37а-б, 38 (МОУ СОШ № 19), 39, 40, 41, 50.

До 16:00 вода отключена на ул. Беланова 29а, 101 и ул. Лукашова 9б.

До 18:00 водоснабжение приостановлено на ул. Батальной 69.

До 18:00 отопление отключено на Ленинском пр-те 88, 90 и ул. Багратиона 99-107.

До 20:00 подача тепла приостановлена на ул. Литовский вал 33-55, 87а-б и на Московском пр-те 169.

ИСТОЧНИК KP.RU