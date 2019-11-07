В четверг в Калининграде 10 улиц остались без электричества
В четверг, 7 ноября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов не будет электричества по адресам:
- ул. Красная 117, 117б 119-125, 133-143
- ул. Марш. Борзова 50-56
- ул. Ген-лейт. Захарова 2.
До 18 часов приостановлена подача электроэнергии по адресам:
- наб. Петра Великого 1
- ул. Красноярская 1-3, 2-4
- ул. Марш. Баграмяна 4
- Московский пр-т 42-46
- ул. Красная 13-21, 23а, 27-31, 16-22, 26-36
- ул. С. Разина 19-25, 18-24
- ул. Шиллера 6-22.
Холодное водоснабжение приостановлено до 11:45 на ул. Тенистая аллея 31, 31а, 35, 36, 37, 37а-б, 38 (МОУ СОШ № 19), 39, 40, 41, 50.
До 16:00 вода отключена на ул. Беланова 29а, 101 и ул. Лукашова 9б.
До 18:00 водоснабжение приостановлено на ул. Батальной 69.
До 18:00 отопление отключено на Ленинском пр-те 88, 90 и ул. Багратиона 99-107.
До 20:00 подача тепла приостановлена на ул. Литовский вал 33-55, 87а-б и на Московском пр-те 169.
ИСТОЧНИК KP.RU