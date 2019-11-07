В областном бюджете предусмотрели 3,3 млрд рублей на социальные выплаты семьям с детьми

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-07T11:41:29+03:00

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В областном бюджете на 2020 году предусмотрены 3,3 млрд рублей на социальные выплаты семьям с детьми. Об этом в ходе публичных слушаний заявил министр финансов Калининградской области Виктор Порембский.

Около двух миллиардов рублей пойдут на социальную поддержку семей, связанную с рождением первого ребенка. С 2020 года в Калининградской области вводится дополнительная мера поддержки женщин, родивших первого ребенка во время обучения либо в течение трех лет после его окончания, в виде материнского капитала в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги могут быть направлены на улучшение жилищных условий, приобретение товаров детского ассортимента или предметов длительного пользования, оплату медицинского обследования или лечения. На эти выплаты на 2020 год предусмотрено 202 миллиона рублей с ростом к 2022 году до 0,5 млрд рублей.

Кроме того, на федеральном уровне продлен период предоставления ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка с 1,5 до 3-х лет и увеличен порог адресности для этих выплат с 1,5 до 2 прожиточных минимумов на члена семьи. Эти выплаты производятся из областного бюджета за счет федеральных субвенций в объеме более 1,2 млрд рублей.

Виктор Порембский также сообщил, что в бюджете сохраняются региональные выплаты дополнительного материнского капитала при рождении третьего и последующего ребенка с объемом финансирования почти 305 млн рублей, пособие на ребенка в малообеспеченных семьях – 268 млн рублей и пособия многодетным семьям с объемом финансирования – 259 млн рублей. На выплаты по «земельному сертификату» многодетным семьям на 2020 год предусмотрено 180 млн рублей.

В областном бюджете также предусмотрено 243 млн рублей на отдых и оздоровление детей, что в два раза больше, чем в предыдущие годы. Это связано с увеличением финансирования на питание и страхование детей в пришкольных лагерях.

ИСТОЧНИК KP.RU