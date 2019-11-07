HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в ноябре

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-07T11:52:08+03:00

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HeadHunter по Северо-Западу составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Калининграде на начало ноября

По данным hh.ru, самую высокую зарплату в начале ноября предлагают операционному директору в розничной торговле – от 200 000 руб. В топ высокооплачиваемых вакансий также вошли Android разработчик - от 150 тысяч рублей, front-end developer (Middle \ Senior) – до 180 тысяч рублей, врач-колопроктолог – от 130 тысяч рублей, ведущий веб-разработчик, ведущий программист 1С, заведующий стоматологическим отделением - – от 120 тысяч рублей, PHP developer – 120 -150 тысяч рублей.

Размер средней предлагаемой заработной платы в вакансиях на hh.ru в Калининградской области в октябре 2019 года за месяц не изменился и составил 35 000 руб. Год назад этот показатель не превышал 32 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU