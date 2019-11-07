В полиции заявили о снижении на четверть подростковой преступности в Калининградской области

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-07T11:59:46+03:00

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С начала 2019 года уровень подростковой преступности в Калининградской области снизился практически на четверть. Об этом на заседании комиссии по делам несовершеннолетних заявила замначальника управления организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Светлана Осмоловская.

По ее словам, в регионе удалось стабилизировать ситуацию с подростковой преступностью. Так, за прошедшие девять месяцев наблюдается снижение количества совершенных преступлений на 23,3% - с 339 до 260 преступлений и лиц, их совершивших, на 14,6% - с 233 до 199 человек.

Она также призвала обратить особое внимание на подростков, окончивших девятые классы, но не продолживших обучение и не трудоустроившихся.

«Рекомендуем организовать выезды комиссий по месту жительства, на месте пообщаться с подростками и родителями, обсудить вместе с ними предложения по дальнейшему обучение ребят либо пригласить их в службы занятости для устройства на работу», - сказала представитель УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU