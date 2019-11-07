В центре Калининграда 17-летняя девушка на «Фольксвагене» врезалась в забор
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду вечером в центре Калининграда произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В 22:30 со стороны Советского проспекта в сторону площади ехал «Фольксваген», которым управляла 17-летняя девушка. При выезде на площадь водитель не справилась с управлением и врезалась в ограждение.
В результате ДТП водитель получила телесные повреждения. В полиции добавили, что у нее не было водительского удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU