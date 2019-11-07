В Багратионовском районе сбили 71-летнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-07T12:31:13+03:00

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В среду вечером в Багратионовском районе в ДТП пострадала пожилая велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в поселке Нивенское. На улице Советской водитель «Мерседеса» сбил 71-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде в попутном направлении.

В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU