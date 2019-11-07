В Советске под колеса машины попал 8-летний мальчик, в Калининграде сбили 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-07T12:37:53+03:00

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В Калининградской области в среду, 6 ноября, два несовершеннолетних пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Советске на улице Гагарина водитель «Фольксвагена» решил не останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 8-летнего мальчика. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

В Калининграде на улице Южной под колеса «Тойоты» попала 17-летняя девушка. Он получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU