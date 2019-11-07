В калининградском аэропорту задержан вейпер, куривший на борту самолета

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-07T12:37:23+03:00

Во время перелета из Москвы житель города Сочи спрятался в туалете с электронной сигаретой

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Вскоре после посадки в аэропорту «Храброво» имени императрицы Елизаветы Петровны авиалайнера, прилетевшего из Москвы, в линейный отдел внутренних дел на транспорте поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности. Наряд полиции просили срочно прибыть на борт воздушного судна.

- Как было установлено, во время полета 31-летний житель города Сочи, находясь в туалетной кабине, курил электронную сигарету, - сообщили в пресс-службе Западного ЛУВДТ.

Вейпера препроводили в дежурную часть и там составили в отношении сочинца административный протокол. «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» может обернуться для завзятого курильщика крупным штрафом или арестом на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU