В калининградском аэропорту задержан вейпер, куривший на борту самолета
Вскоре после посадки в аэропорту «Храброво» имени императрицы Елизаветы Петровны авиалайнера, прилетевшего из Москвы, в линейный отдел внутренних дел на транспорте поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности. Наряд полиции просили срочно прибыть на борт воздушного судна.
- Как было установлено, во время полета 31-летний житель города Сочи, находясь в туалетной кабине, курил электронную сигарету, - сообщили в пресс-службе Западного ЛУВДТ.
Вейпера препроводили в дежурную часть и там составили в отношении сочинца административный протокол. «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» может обернуться для завзятого курильщика крупным штрафом или арестом на срок до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU