Калининградцам не разрешили провести в область 90 кг польских и литовских продуктов
На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора предотвратили девять попыток незаконного ввоза в регион польских и литовских продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пунктах пропуска было обнаружено и изъято более 90 килограммов молочной и мясной продукции. На двоих нарушителей составили административные протоколы.
Причиной задержания продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз.
ИСТОЧНИК KP.RU