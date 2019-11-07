Калининградцам не разрешили провести в область 90 кг польских и литовских продуктов

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-07T12:57:51+03:00

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На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора предотвратили девять попыток незаконного ввоза в регион польских и литовских продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пунктах пропуска было обнаружено и изъято более 90 килограммов молочной и мясной продукции. На двоих нарушителей составили административные протоколы.

Причиной задержания продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз.

ИСТОЧНИК KP.RU