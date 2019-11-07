2019-11-07T13:09:58+03:00
Общество

Калининградские муниципалитеты сэкономили 5 млн рублей на закупке мусорных контейнеров

Виктор Сергеев
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Четыре муниципалитета Калининградской области провели совместную закупку мусорных контейнеров. В ходе электронного аукциона удалось снизить начальную цену контракта более чем на 5 млн рублей, сообщили «Комсомолке» в региональном Конкурсном агентстве.

Всего на покупку 1800 мусорных контейнеров было выделено 22 млн рублей, в ходе торгов цена контракта была снижена до 16,9 млн рублей. Совместную закупку провели МБУ «Чистота» отдела ЖКХ Светлогорского городского округа, а также администрации Озерского, Нестеровского и Гусевского городских округов.

»Проведение совместных закупок, когда два и более заказчика, имеющих одинаковые потребности в товарах, работах или услугах, объединяются для проведения закупочной процедуры, имеют значительные преимущества. В первую очередь, это возможность получения максимальной экономии на торгах — чем больше объем закупаемого товара, тем проще получить наиболее выгодную цену; во-вторых: совместные закупки оптимизируют трудовые затраты — вместо нескольких отдельных процедур проводится одна», - отметил руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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