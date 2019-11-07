2019-11-07T14:00:14+03:00
Спорт

Калининградская область примет чемпионат России по спортивному ориентированию

Соревнования пройдут в Пионерском, Светлогорске и Светлом
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининградской области впервые пройдут чемпионат России по спортивному ориентированию. Ожидается участие 400 спортсменов из регионов, а открытым статусом турнира воспользуются представители Швеции. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.

Соревнования пройдут в Пионерском, Светлогорске и Светлом.

Мастерство покажут, в частности шесть Заслуженных мастеров спорта России и три Мастера спорта России международного класса. В когорте мастеров спорта и лидер спортивного ориентирования Калининградской области, призер Кубка мира и Всемирных игр военнослужащих Дмитрий Наконечный. Он, напомним, сейчас занимает первое место в рейтинге Всероссийской федерации спортивного ориентирования.

Чемпионат пройдёт в дисциплинах «кросс-спринт» и «кросс-эстафета». Это укороченные дистанции, выставленные в городских условиях и доступные для просмотра горожанами

Расписание турнира:

8 ноября, Пионерский (ориентир спорткомплекс на улице Рензаева, 34);

11:00 Старт, Чемпионат России Кросс-спринт

12:00 Старт, Всероссийские соревнования и Фестиваль Кросс-спринт

9 ноября, Светлогорск (ориентир Центральная площадь у торгового центра «Раушен»);

08:30 Старт, Чемпионат России (Квалификационный забег)

09:00 Старт, Всероссийские соревнования (Кросс-спринт общий старт)

9:40 Четвертьфиналы (раунды на выбывание)

11:00 Старт, Фестиваль ориентирования (Кросс-спринт общий старт)

13:30 Старт, Чемпионат России Полуфиналы (раунды на выбывание)

15:30 Старт, Чемпионат России Финал (раунд на выбывание)

10 ноября, Светлый (ориентир стадион «Судоремонтник», бульвар Нахимова, 7)

10:00 Старт, Чемпионат России (Кросс-эстафета)

11:00 Старт, Всероссийские соревнования (Кросс-эстафета)

11:00 Старт, Фестиваль ориентирования (Кросс-спринт)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде соцсети возбудил голый мужчина, бегавший по супермаркету
В Калининграде задержан мошенник, торговавший несуществующими автозапчастями
Калининградку оштрафовали на 2 тысячи за оскорбительное смс-сообщение
Калининградские муниципалитеты сэкономили 5 млн рублей на закупке мусорных контейнеров
Калининградцам не разрешили провести в область 90 кг польских и литовских продуктов
В калининградском аэропорту задержан вейпер, куривший на борту самолета
В Советске под колеса машины попал 8-летний мальчик, в Калининграде сбили 17-летнюю девушку
В Багратионовском районе сбили 71-летнюю велосипедистку
В центре Калининграда 17-летняя девушка на «Фольксвагене» врезалась в забор
В полиции заявили о снижении на четверть подростковой преступности в Калининградской области
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в ноябре
Под Калининградом замдиректора ЖЭКа набросился с кулаками на жильца за то, что тот попытался включить в доме воду
В областном бюджете предусмотрели 3,3 млрд рублей на социальные выплаты семьям с детьми
В четверг в Калининграде 10 улиц остались без электричества
В Калининграде задержали пешехода-нарушителя с пакетом марихуаны
Калининград вошел в десятку самых популярных городов для встречи Нового года
Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам
Министр: К 2024 году в Калининградской области будет на 15 тысяч детей больше
Калининградца оштрафовали на 850 тысяч рублей за контрабанду сигарет
В ночь на пятницу в Калининграде разведут мосты
В Калининграде не хватает школьных учителей математики и русского языка
Власти выделили 90 млн рублей на привлечение в Калининградскую область врачей
В Калининграде хотят увеличить выплаты участникам штурма Кенигсберга
Министр образования: Строительство самой большой школы в Калининграде начнется в следующем году
Власти Калининграда запланировали на 2020 год бюджет с профицитом в 211 млн
В Калининграде больше 2,5 тысяч ветеранов наградят медалями в честь 75-летия Победы