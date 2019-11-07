Калининградская область примет чемпионат России по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-07T14:00:14+03:00

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В Калининградской области впервые пройдут чемпионат России по спортивному ориентированию. Ожидается участие 400 спортсменов из регионов, а открытым статусом турнира воспользуются представители Швеции. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.

Соревнования пройдут в Пионерском, Светлогорске и Светлом.

Мастерство покажут, в частности шесть Заслуженных мастеров спорта России и три Мастера спорта России международного класса. В когорте мастеров спорта и лидер спортивного ориентирования Калининградской области, призер Кубка мира и Всемирных игр военнослужащих Дмитрий Наконечный. Он, напомним, сейчас занимает первое место в рейтинге Всероссийской федерации спортивного ориентирования.

Чемпионат пройдёт в дисциплинах «кросс-спринт» и «кросс-эстафета». Это укороченные дистанции, выставленные в городских условиях и доступные для просмотра горожанами

Расписание турнира:

8 ноября, Пионерский (ориентир спорткомплекс на улице Рензаева, 34);

11:00 Старт, Чемпионат России Кросс-спринт

12:00 Старт, Всероссийские соревнования и Фестиваль Кросс-спринт

9 ноября, Светлогорск (ориентир Центральная площадь у торгового центра «Раушен»);

08:30 Старт, Чемпионат России (Квалификационный забег)

09:00 Старт, Всероссийские соревнования (Кросс-спринт общий старт)

9:40 Четвертьфиналы (раунды на выбывание)

11:00 Старт, Фестиваль ориентирования (Кросс-спринт общий старт)

13:30 Старт, Чемпионат России Полуфиналы (раунды на выбывание)

15:30 Старт, Чемпионат России Финал (раунд на выбывание)

10 ноября, Светлый (ориентир стадион «Судоремонтник», бульвар Нахимова, 7)

10:00 Старт, Чемпионат России (Кросс-эстафета)

11:00 Старт, Всероссийские соревнования (Кросс-эстафета)

11:00 Старт, Фестиваль ориентирования (Кросс-спринт)

ИСТОЧНИК KP.RU