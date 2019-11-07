Калининградская область примет чемпионат России по спортивному ориентированию
В Калининградской области впервые пройдут чемпионат России по спортивному ориентированию. Ожидается участие 400 спортсменов из регионов, а открытым статусом турнира воспользуются представители Швеции. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.
Соревнования пройдут в Пионерском, Светлогорске и Светлом.
Мастерство покажут, в частности шесть Заслуженных мастеров спорта России и три Мастера спорта России международного класса. В когорте мастеров спорта и лидер спортивного ориентирования Калининградской области, призер Кубка мира и Всемирных игр военнослужащих Дмитрий Наконечный. Он, напомним, сейчас занимает первое место в рейтинге Всероссийской федерации спортивного ориентирования.
Чемпионат пройдёт в дисциплинах «кросс-спринт» и «кросс-эстафета». Это укороченные дистанции, выставленные в городских условиях и доступные для просмотра горожанами
Расписание турнира:
8 ноября, Пионерский (ориентир спорткомплекс на улице Рензаева, 34);
11:00 Старт, Чемпионат России Кросс-спринт
12:00 Старт, Всероссийские соревнования и Фестиваль Кросс-спринт
9 ноября, Светлогорск (ориентир Центральная площадь у торгового центра «Раушен»);
08:30 Старт, Чемпионат России (Квалификационный забег)
09:00 Старт, Всероссийские соревнования (Кросс-спринт общий старт)
9:40 Четвертьфиналы (раунды на выбывание)
11:00 Старт, Фестиваль ориентирования (Кросс-спринт общий старт)
13:30 Старт, Чемпионат России Полуфиналы (раунды на выбывание)
15:30 Старт, Чемпионат России Финал (раунд на выбывание)
10 ноября, Светлый (ориентир стадион «Судоремонтник», бульвар Нахимова, 7)
10:00 Старт, Чемпионат России (Кросс-эстафета)
11:00 Старт, Всероссийские соревнования (Кросс-эстафета)
11:00 Старт, Фестиваль ориентирования (Кросс-спринт)
ИСТОЧНИК KP.RU