Калининградку оштрафовали на 2 тысячи за оскорбительное смс-сообщение

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-07T14:27:10+03:00

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Жительницу Калининграда оштрафовали за оскорбление в смс-переписке. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июне этого года женщина получила сообщение, в котором были оскорбительные фразы. Позже на отправителя сообщения завели административно дело по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ – оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

В результате женщину оштрафовали на две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU