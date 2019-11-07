2019-11-07T14:47:14+03:00
Происшествия

В Калининграде задержан мошенник, торговавший несуществующими автозапчастями

В отношении 48-летнего горожанина возбуждено уже два уголовных дела, его продолжают проверять на причастность к другим преступлениям
Игорь ОРЕХОВ
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Калининградская полиция возбудила уголовное дело в отношении 48-летнего горожанина. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ, сначала калининградец предложил помощь водителю, который чинил заглохшую машину возле одной из гостиниц. По ходу завязавшегося разговора мошенник обронил, что может приобрести для автомобилиста запчасти по ценам «ниже рыночных» и помочь с ремонтом за столь же небольшие деньги. Обрадованный водитель охотно обменялся телефонами с благодетелем и сразу же отдал ему 16 тысяч рублей наличными.

Через неделю автовладельцу позвонили.

- Слушай, тут возникли небольшие сложности с комплектующими, - сообщил мошенник. – Нужно еще 14 тысяч, и все будет в ажуре.

Надо ли говорить, что после получения второго транша преступник перестал выходить на связь? «Вычислили» его уже участковые уполномоченные Ленинградского РОВД, кула обратился за помощью потерпевший.

Подозреваемого проверили на причастность к мошенническим действиям, совершенным в отношении других людей. Выяснилось, что уголовное дело по признакам той же статьи УК РФ и в отношении того же (к слову, ранее уже судимого) гражданина возбуждено и в ОМВД России по Светловскому городскому округу. Расследования продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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