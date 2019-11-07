В Калининграде соцсети возбудил голый мужчина, бегавший по супермаркету
Инцидент произошел на улице Красной.
.Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
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В Калининграде в супермаркете задержали голого мужчину. Об этом сообщают очевидцы в группе «Янтарный ДЛБ» в «Вконтакте».
Инцидент произошел на улице Красной. Как сообщают очевидцы, между рядов «бегал голый мужик и кричал, что его хотят убить, и они хотят подкинуть мне наркотики».
К неадекватному горожанину подошли охранники, которые вывели его из магазина. Очевидцы также сообщили, что перед тем, как зайти в супермаркет, мужчина бегал про проезжей части и кричал «помогите».
ИСТОЧНИК KP.RU