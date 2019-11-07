В Калининграде суд заблокировал сайты с инструкциями как сделать аборт в домашних условиях

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-07T16:22:27+03:00

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Центральный районный суд Калининграда вынес решение о блокировке десяти сайтов, содержащих информацию, наносящую вред здоровью, нравственному и духовному развитию граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе мониторинга прокуратура обнаружила десять сайтов, на которых была размещена информация о способах искусственного прерывания беременности в домашних условиях. А это, в свою очередь, способствует совершению преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ, т.е. проведению искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля.

По требованию прокуратуры, суд включил эти сайты в единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU